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Стул барный Гарда бежевый бархат ножки черные - фото 1Стул барный Гарда бежевый бархат ножки черные - фото 2Стул барный Гарда бежевый бархат ножки черные - фото 3Стул барный Гарда бежевый бархат ножки черные - фото 4Стул барный Гарда бежевый бархат ножки черные - фото 5

Стул барный Гарда бежевый бархат ножки черные

Артикул: CH-034-661
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Привлекательность стула Гарда барный справедливо связывают с его уникальной стилистикой и необычным соединением комплектующих материалов премиум-класса. Сидение и спинка, образующие единый ансамбль, обтянуты бархатом. Этот материал отличается доступной ценой, безвредностью для здоровья человека (не вызывает аллергических реакций) и состояния окружающей среды. Сидеть в таком стуле по-настоящему комфортно еще и потому, что его обивка, в отличие от дерматина, прекрасно «дышит» (тело не потеет), а в качестве подкладки используется мягкий поролон. Устойчивые ножки изящной формы защищены от коррозии и агрессивных внешних воздействий специальной краской черного цвета. Мягкие пластиковые насадки защищают поверхность пола от повреждений. Данная модель будет актуальна не только в коммерческом, но и в домашнем интерьере.

Высота ножек:79 см.

Материал ножек:металл (черный);

Материал основания:фанера;

Обивка:Бархатная ткань;

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Основные характеристики

  • Ширина60 мм
  • Высота113 мм
  • Глубина60 мм
  • Вес11 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветбежевый

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