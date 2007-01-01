Характеристики товара
Описание
Стул Логан в велюровой обивке можно использовать в комплекте с обеденным или письменным столом, а также как самостоятельный предмет обстановки. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров.
Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания.
Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера. Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку.
Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина530 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья495 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота посадочного места 475 мм
- Вес6.9 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки12.6 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет