Характеристики товара
Описание
Стул с оригинальной конструкцией спинки и посадочного места. Боковые изгибы посадочного места обеспечат максимальный комфорт и удобство посадки, модель обладает элегантным и современным дизайном. Обивка стула из мебельной ткани Велюр (Голландский вельвет ) - гладкая, мягкая и устойчива к механическим повреждениям. Такая модель легко чистится, не требуют особого ухода (сухая чистка) и станет идеальным вариантом для владельцев животных. Металлические ножки устойчивы и надежны, с интересным дизайнерским элементом в виде шариков. Лаконичный дизайн стула подойдет к обеденному и письменному столу, прекрасно впишется в Ваш интерьер спальни, гостиной или комнаты, так как имеет разнообразные расцветки обивки и два цвета ножек – черные и белые. Данная мебель также подойдет для коммерческого использования – гостиницы, бары, рестораны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина500 мм
- Высота400 мм
- Вес5,9 кг
- Толщина стенки каркаса1.2 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цвет каркасабелый, черный