Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710/920 мм
- Высота спинки120 мм
- Ширина450 мм
- Глубина320 мм
- Вес6.2 кг
- Цветбелый
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Кантри, без подушки
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Кресло пластиковое Cross XL, бежевый
Стул пластиковый Cross, черный
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Кроссбэк, береза/ черный