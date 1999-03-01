Характеристики товара
Описание
Диван «Барселона» идеально подходит для размещения трех человек. Он имеет алюминиевый каркас, который выдерживает повышенные нагрузки.Для оплетки каркаса используется высококачественный искусственный ротанг. Мебель выполнена в коричневом цвете. Трехместный диван дополняют мягкие подушки в серо-коричневом цвете со съёмными чехлами. Тканевые изделия выполнены из прочного полиэстера плотностью 230гр/м2. Материал имеет влагоотталкивающую пропитку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2100 мм
- Глубина1000 мм
- Высота830 мм
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1100 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки2130 мм
- Вес упаковки63 кг
- Объём упаковки1.99 м3
- Изделия стопируютсяНет