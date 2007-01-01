Товар в корзине. Перейти
Диван Prism 2-х местный - фото 1

Диван Prism 2-х местный

Артикул: CH-009-645
65 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Хэнк New 1
Фотография товара Диван Хэнк New 1 от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Haven 2-х местный
Фотография товара Диван Haven 2-х местный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

130 х 62 х H78

каркас: алюминий, в комплекте подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 200
ВЕС НЕТТО: 10,5 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела диваны для кафе

Товар в корзине

Диван Prism 2-х местный
Диван Prism 2-х местный
от 36 290
В корзине

С этим товаром покупают