Характеристики товара
Описание
130 х 62 х H78
каркас: алюминий, в комплекте подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 200
ВЕС НЕТТО: 10,5 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
130 х 62 х H78
каркас: алюминий, в комплекте подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 200
ВЕС НЕТТО: 10,5 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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