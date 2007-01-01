Характеристики товара
Описание
Каркас: алюминий, в комплекте подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 200
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1320 мм
- Глубина600 мм
- Высота900 мм
- Вес10.3 кг
Каркас: алюминий, в комплекте подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 200
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, латте