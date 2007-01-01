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Диван Zenith 2-х местный - фото 1

Диван Zenith 2-х местный

Артикул: CH-009-646
62 оценки
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Характеристики товара

Описание

Каркас: алюминий, в комплекте подушка

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 200

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1320 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота900 мм
  • Вес10.3 кг

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