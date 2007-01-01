Характеристики товара
Описание
Лаконичное бра Торси Молекула, выполненное в современном стиле. Два белых плафона округлой формы на металлическом основании золотистого цвета будут эффектным дополнением в любом помещении. Такой настенный светильник прекрасно подойдет в интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина160 мм
- Высота300 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп2
- Мощность5 Вт
- ЦокольG9
- Цветбелый, серебряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки260 мм
- Высота упаковки180 мм
- Глубина упаковки310 мм
- Вес упаковки1.06 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики310*260*180
- Изделия стопируютсяНет