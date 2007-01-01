Характеристики товара
Описание
Светильник настенный Джин Артис элегантность и современный стиль. Сочетает в себе стильный и утонченный дизайн с высокой функциональностью. Плафон выполнен из металла с латунным внешним покрытием и золотым акцентом внутри, что добавляет светильнику изысканности. Контраст черного корпуса и декоративных латунных элементов подчеркивает стиль лофт, придавая светильнику особую выразительность. С мощностью 25 Вт и цоколем E27 светильник обеспечивает эффективное освещение площади до 3 кв.м. Регулируемый плафон позволяет направить свет в нужное место, что делает его отличным выбором для точечного освещения и зонирования пространства. Удобный выключатель, расположенный на корпусе, добавляет удобства в использовании. В комплект входят светильник, паспорт, упаковка и схема для удобной установки. Его стильный и лаконичный дизайн легко впишется в современный и лофт-интерьер, добавив элегантности и уюта в ваше пространство. Прекрасно подходит для точечного освещения, зонирования пространства, а также для украшения интерьера в любых помещениях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина174 мм
- Глубина100 мм
- Высота161 мм
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность25 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный, латунь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки105 мм
- Высота упаковки130 мм
- Глубина упаковки105 мм
- Вес упаковки0.48 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики105*105*130
- Изделия стопируютсяНет