Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Виктория-отель» - фото 1

Чашка кофейная «Виктория-отель»

Артикул: CH-065-652
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Аркадия»
Фотография товара Чашка кофейная «Аркадия» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Виктория»
Фотография товара Чашка кофейная «Виктория» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина80 мм
  • Диаметр61 мм
  • Объем0,08 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Куверт на 2 прибора, майский салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора, майский салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Куверт на 2 прибора, майский салатовый

49
Фотография товара Подвесной светодиодный светильник V3073-5PL Birds 5*LED*30W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светодиодный светильник V3073-5PL Birds 5*LED*30W, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Подвесной светодиодный светильник V3073-5PL Birds 5*LED*30W

36
Фотография товара Люстра Томми, бронза, 3 светильника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра Томми, бронза, 3 светильника, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Люстра Томми, бронза, 3 светильника

49
Фотография товара Комод Линкс 6 ящ., Каркас Белый, ящики Белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Линкс 6 ящ., Каркас Белый, ящики Белые, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Комод Линкс 6 ящ., Каркас Белый, ящики Белые

13
Фотография товара Комод Джульетта, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Джульетта, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Комод Джульетта, белый

13
Настоящее фото товара Вешалка-плечики ВП-005, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Вешалка-плечики ВП-005

8
Фотография товара Стул Osvald с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Osvald с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Стул Osvald с подлокотниками

12

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Вайт», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от850
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Вайт», фарфор

6
В наличии 273 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Лайфстиль», произведённого компанией ChiedoCover
от660
Оптовая цена

Чашка кофейная «Лайфстиль»

7
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 100 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 100 мл

8
В наличии 583 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Айвори», произведённого компанией ChiedoCover
от340
Оптовая цена

Чашка кофейная «Айвори»

6
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Эвита» , произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена

Чашка кофейная «Эвита»

6
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крим Пера», произведённого компанией ChiedoCover
от280
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крим Пера»

15
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Штутгарт», произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена

Чашка кофейная «Штутгарт»

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Дорота» , произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чашка кофейная «Дорота»

9
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Алина», произведённого компанией ChiedoCover
от920
Оптовая цена

Чашка кофейная «Алина»

12
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от610
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый

9
В наличии 60 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Виктория-отель»
Чашка кофейная «Виктория-отель»
от 320
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Куверт на 2 прибора, майский салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора, майский салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Куверт на 2 прибора, майский салатовый

49
Фотография товара Подвесной светодиодный светильник V3073-5PL Birds 5*LED*30W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светодиодный светильник V3073-5PL Birds 5*LED*30W, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Подвесной светодиодный светильник V3073-5PL Birds 5*LED*30W

36
Фотография товара Люстра Томми, бронза, 3 светильника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра Томми, бронза, 3 светильника, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Люстра Томми, бронза, 3 светильника

49
Фотография товара Комод Линкс 6 ящ., Каркас Белый, ящики Белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Линкс 6 ящ., Каркас Белый, ящики Белые, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Комод Линкс 6 ящ., Каркас Белый, ящики Белые

13