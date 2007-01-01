Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Хит 20, рогожка Jazz 22, каркас черный муар
Стул Хит 20, рогожка Jazz 22, каркас черный муар
15 оценок
2 190
Стул Хит 20, рогожка Jazz 22, каркас черный муар

Артикул: CH-084-239
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5.8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • НаполнительУплотненный поролон
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
