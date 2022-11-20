Чехол для стола 02
1 690 ₽
Чехол можно сшить на любой стол
Уточняйте цену
|Ткань
|Ширина см
|Длина см
|Высота см
|Оптовая цена руб
|Розничная цена руб
|Спандекс
|60
|120/150/180
|75
|1690
|2200
|Спандекс
|70
|120/150/180
|75
|1760
|2290
|Спандекс
|80
|120/150/180
|75
|1840
|2390
|Бифлекс
|60
|120/150/180
|75
|2820
|3670
|Бифлекс
|70
|120/150/180
|75
|2960
|3850
|Бифлекс
|80
|120/150/180
|75
|3090
|4020
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