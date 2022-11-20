Чехол для стола 02

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Чехол для стола 02

4.8
1 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Чехол для стола 01
Чехол для стола 01
Следующий Чехол для стола 03
Чехол для стола 03

Популярные варианты ткани

2-110510 шампань2-110510 шампань
2-181763 красный2-181763 красный
2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
1000-9051000-905
1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Чехол можно сшить на любой стол

Уточняйте цену

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Ткань Ширина см Длина см Высота см Оптовая цена руб Розничная цена руб
Спандекс 60 120/150/180 75 1690 2200
Спандекс 70 120/150/180 75 1760 2290
Спандекс 80 120/150/180 75 1840 2390
Бифлекс 60 120/150/180 75 2820 3670
Бифлекс 70 120/150/180 75 2960 3850
Бифлекс 80 120/150/180 75 3090 4020

С этим товаром покупают

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 7506
1 850 ₽Оптовая цена
12Хит

Стул Азия 20мм

Ткань Verona, велюрНастоящее фото товара Ткань Verona, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
15

Ткань Verona, велюр

Настоящее фото товара Тарелка глубокая Голубка D22, произведённого компанией ChiedoCover
110
Оптовая цена
7

Тарелка глубокая Голубка D22

Столешница Werzalit DECOARTНастоящее фото товара Столешница Werzalit DECOART, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
5

Столешница Werzalit DECOART

Комод с ящиками LagessНастоящее фото товара Комод с ящиками Lagess, произведённого компанией ChiedoCover
от31 800
Оптовая цена
11

Комод с ящиками Lagess

Настоящее фото товара Светильник на штанге Bremen черный нижний, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
13

Светильник на штанге Bremen черный нижний

Вешалка Micro белаяНастоящее фото товара Вешалка Micro белая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
13

Вешалка Micro белая

Разделочная доска торцевая МингоНастоящее фото товара Разделочная доска торцевая Минго, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
8

Разделочная доска торцевая Минго

Стул барный Лион, темно-серая экокожаНастоящее фото товара Стул барный Лион, темно-серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
7 99012
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Лион, темно-серая экокожа

В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела

Чехол для стола 05Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
6Хит

Чехол для стола 05