Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Африда — воплощение философии «уютного минимализма». Его дизайн играет на контрастах: строгая геометрия тонких стальных ножек встречается с мягкими, обволакивающими формами сиденья. Архитектурный силуэт.
Главная «фишка» стула — его необычная спинка. Она не просто поддерживает спину, а плавно перетекает в подлокотники, создавая ощущение защищенности и визуальную легкость за счет изящных боковых вырезов. Кажется, будто сиденье парит внутри текстильного каркаса. Магия фактур.
Сочетание двух оттенков черный и бордо позволяет стулу стать ярким акцентом, не перегружая интерьер. Обивка из фактурной рогожки пространству тактильного уюта, а ножки подчеркивает современный характер. Максимальная нагрузка до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина600 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья495 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота спинки350 мм
- Высота посадочного места 475 мм
- Вес6.7 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Материал ножекметалл
- Цветчерный, бордовый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Вес упаковки16.9 кг
- Объём упаковки0.35 м3
- Габариты упаковки для логистики900
- Изделия стопируютсяНет