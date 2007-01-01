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Настоящее фото товара Cтол Лепцит, 1100, массив дуба, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Cтол Лепцит, 1100, массив дуба, темный орех
35 оценок
от 80 990
Cтол Лепцит, 1100, массив дуба, темный орех - фото 1

Cтол Лепцит, 1100, массив дуба, темный орех

Артикул: CH-034-741
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы40 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Материал ножек:массив дуба, тон темный орех;

Материал основания:массив дуба, тон темный орех;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы40 мм
  • Вес36 кг
  • Цветтемный орех
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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