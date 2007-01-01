Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Давиано серый велюр / белый, произведённого компанией ChiedoCover
Давиано серый велюр / белый
10 оценок
7 890
Товар в корзине. Перейти
Давиано серый велюр / белый - фото 1Давиано серый велюр / белый - фото 2Давиано серый велюр / белый - фото 3Давиано серый велюр / белый - фото 4Давиано серый велюр / белый - фото 5Давиано серый велюр / белый - фото 6Давиано серый велюр / белый - фото 7

Давиано серый велюр / белый

Артикул: CH-081-729
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив бука; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - белый; Ширина - 45; Глубина - 54; Высота - 100; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 40; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасабук
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветбелый, серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

60
Распродажа
Фотография товара Стул Frankfurt розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frankfurt розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59065
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Frankfurt розовый велюр

26
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49043
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит

26
В наличии 66 шт.
Фотография товара Стул Maple от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Maple, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Стул Maple

60
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, мокко

10
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул барный Коллин, пудрово-сиреневый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, пудрово-сиреневый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул барный Коллин, пудрово-сиреневый велюр, цвет основания черный

6
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул Каита neptun 12 / flex 230 / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Каита neptun 12 / flex 230 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Стул Каита neptun 12 / flex 230 / черный

14
Настоящее фото товара Стул Lima, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima

5
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, синий

6
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, экокожа, коричневый

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Варди 2-х местный, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Варди 2-х местный, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Диван Варди 2-х местный, антрацит

80
Фотография товара Кресло поворотное Swan, серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Swan, серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена

Кресло поворотное Swan, серый, ткань

73
Фотография товара Диван hares velvet, coffee от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, coffee, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, coffee

94
Настоящее фото товара Кашпо для цветов Лаунж, 100х100х100, произведённого компанией ChiedoCover
от38 290
Оптовая цена

Кашпо для цветов Лаунж, 100х100х100

46
Фотография товара Диван Veene текстиль сосна black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Veene текстиль сосна black, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Диван Veene текстиль сосна black

59
Фотография товара Стул Бриф DD велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф DD велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Бриф DD велюр синий

7
В наличии 33 шт.
Фотография товара Диван Breeze от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Breeze, произведённого компанией ChiedoCover
36 990
Оптовая цена

Диван Breeze

5
Фотография товара Кресло мягкое Антуан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло мягкое Антуан, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена

Кресло мягкое Антуан

41
Фотография товара Диван Muss от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Muss, произведённого компанией ChiedoCover
90 690
Оптовая цена

Диван Muss

8
Фотография товара Стул Опатовац, бежевый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Опатовац, бежевый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Опатовац, бежевый, черный каркас

7

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Гаага коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага коричневый

77
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки

71
Фотография товара Стул пластиковый Maya, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Maya, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Maya, зеленый

7
Распродажа
Фотография товара Стул Ингольф Ж, Синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ингольф Ж, Синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 1903
8 390 ₽Оптовая цена

Стул Ингольф Ж, Синий

8
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш чёрный /оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш чёрный /оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш чёрный /оранжевый

8
Фотография товара Стул Elbow темно-серый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow темно-серый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стул Elbow темно-серый, коричневый

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул DILL MOMO тауп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DILL MOMO тауп, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул DILL MOMO тауп

11
В пути 110 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Ponpoun, зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ponpoun, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
15 29016
17 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Ponpoun, зелёный

26
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул Antario, букле, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Antario, букле, латте, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стул Antario, букле, латте

12
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Easy серый, с ножками под дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Easy серый, с ножками под дерево, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Стул Easy серый, с ножками под дерево

11
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Давиано серый велюр / белый
Давиано серый велюр / белый
7 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Варди 2-х местный, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Варди 2-х местный, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Диван Варди 2-х местный, антрацит

80
Фотография товара Кресло поворотное Swan, серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Swan, серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена

Кресло поворотное Swan, серый, ткань

73
Фотография товара Диван hares velvet, coffee от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, coffee, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, coffee

94
Настоящее фото товара Кашпо для цветов Лаунж, 100х100х100, произведённого компанией ChiedoCover
от38 290
Оптовая цена

Кашпо для цветов Лаунж, 100х100х100

46

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности