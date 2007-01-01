Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Давиано белый / Тедди 008, произведённого компанией ChiedoCover
Давиано белый / Тедди 008
14 оценок
7 290
Товар в корзине. Перейти
Давиано белый / Тедди 008 - фото 1Давиано белый / Тедди 008 - фото 2Давиано белый / Тедди 008 - фото 3Давиано белый / Тедди 008 - фото 4Давиано белый / Тедди 008 - фото 5Давиано белый / Тедди 008 - фото 6

Давиано белый / Тедди 008

Артикул: CH-081-730
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив бука; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - белый; Ширина - 45; Глубина - 50; Высота - 100; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 39; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8 кг
  • Материалвелюр, массив бука
  • Материал сиденьявелюр
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветбежевый, белый
  • Обивкавелюр
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул КАПРИ 25-2 полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 25-2 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена

Стул КАПРИ 25-2 полубарный

47
Фотография товара Стул КАПРИ 21-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 21-2, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул КАПРИ 21-2

49
Фотография товара Стул барный «Apriori S», softness java от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный «Apriori S», softness java, произведённого компанией ChiedoCover
40 990
Оптовая цена

Стул барный «Apriori S», softness java

58
Фотография товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена

Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех

45
Распродажа
Фотография товара Стул барный Knobb, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Knobb, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99039
17 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Knobb, черный

26
В наличии 46 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Линкей, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Линкей, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Линкей, белый

69
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул Амиата, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амиата, орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Амиата, орех

30
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул K1, темный ясень, марсель латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул K1, темный ясень, марсель латте, произведённого компанией ChiedoCover
8 29019
10 190 ₽Оптовая цена

Стул K1, темный ясень, марсель латте

10
Фотография товара Стул Мастер, дуб натуральный, покрытие коньяк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мастер, дуб натуральный, покрытие коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
35 290

Стул Мастер, дуб натуральный, покрытие коньяк

14
В наличии 65 шт.
Фотография товара Стул Росс, аквамариновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, аквамариновый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Росс, аквамариновый

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол S-24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол S-24, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Чехол S-24

36
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Flow, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Flow, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Flow, темный хаки

6
Фотография товара Каркас стула Luxor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Luxor, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Каркас стула Luxor

43
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
В наличии 187 шт.
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Фотография товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, крупная прострочка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, крупная прострочка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой CHILLY, крупная прострочка, бежевый

48
Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для кресла высокого Flow, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для кресла высокого Flow, серый

7
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Каркас для стула С11, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Каркас для стула С11

44
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый

8
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Другие товары из раздела деревянные стулья

Фотография товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Такер, патина, с бежевой подушкой

31
Фотография товара Стул КАПРИ 24-2 полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 24-2 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Стул КАПРИ 24-2 полубарный

43
Фотография товара Стул КАПРИ 22-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 22-1, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул КАПРИ 22-1

40
Фотография товара Стул Ува N, бежевый/ береза с эффектом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, бежевый/ береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
Оптовая цена

Стул Ува N, бежевый/ береза с эффектом

42
Фотография товара Стул Ува L, венге/ бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува L, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 980
Оптовая цена

Стул Ува L, венге/ бежевый

35
Настоящее фото товара Стул Ува NS, орех/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Стул Ува NS, орех/ желтый

38
Фотография товара Стул барный Ува L, серый/ шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ува L, серый/ шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена

Стул барный Ува L, серый/ шоколад

61
Фотография товара Стул Адамо, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Адамо, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
25 690
Оптовая цена

Стул Адамо, светлый орех

49
В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул венский Фасет, бук , произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Стул венский Фасет, бук

10
Фотография товара Стул Хейз-1, экозамша олив, дуб коньяк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хейз-1, экозамша олив, дуб коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена

Стул Хейз-1, экозамша олив, дуб коньяк

5

Товар в корзине

Давиано белый / Тедди 008
Давиано белый / Тедди 008
7 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол S-24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол S-24, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Чехол S-24

36
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Flow, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Flow, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Flow, темный хаки

6
Фотография товара Каркас стула Luxor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Luxor, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Каркас стула Luxor

43
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
В наличии 187 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности