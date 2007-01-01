Деревянные стулья с подлокотниками

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Настоящее фото товара Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover-24%
24 990 ₽32 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул-кресло Венское Классик, без подушки
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул-кресло Венское
Настоящее фото товара Стул-кресло Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Кантри, без подушки
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул-кресло Венское Классик
Настоящее фото товара Стул прованс-1, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
10 947 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул прованс-1, с подлокотниками
Настоящее фото товара Кресло Босфор, произведённого компанией ChiedoCover
12 600 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Босфор
Настоящее фото товара Кресло Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
23 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Цезарь
Настоящее фото товара Стул С-10, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул С-10, с подлокотниками
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул С-15, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул С-15, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул С-16, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул С-16, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул С-8, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул С-8, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул прованс-2, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
10 950 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул прованс-2, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул прованс-3, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
10 950 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул прованс-3, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул прованс-4, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
12 800 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул прованс-4, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул прованс-5, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
12 800 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул прованс-5, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул прованс-6, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
12 800 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул прованс-6, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул-кресло Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул-кресло Алекс
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул-кресло Кантри-М, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул-кресло Кантри-М
Настоящее фото товара Стул обеденный Olav кофейный x2, произведённого компанией ChiedoCover
19 980 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул обеденный Olav кофейный x2
Настоящее фото товара Стул обеденный Olav темно-серый x2, произведённого компанией ChiedoCover
19 980 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул обеденный Olav темно-серый x2
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca Ferrari, произведённого компанией ChiedoCover
23 005 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул с подлокотниками Bianca Ferrari
Настоящее фото товара Стул с подлокотником Noir&Blanc, произведённого компанией ChiedoCover
27 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул с подлокотником Noir&Blanc
Настоящее фото товара Стул Pinolife, произведённого компанией ChiedoCover
32 850 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Pinolife
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, Давид, произведённого компанией ChiedoCover
24 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул с подлокотниками Bianca, Давид
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, завтрак у Тиффани, произведённого компанией ChiedoCover
24 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул с подлокотниками Bianca, завтрак у Тиффани
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, кошка с жемчужной сережкой, произведённого компанией ChiedoCover
24 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул с подлокотниками Bianca, кошка с жемчужной сережкой
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, лиса, произведённого компанией ChiedoCover
24 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул с подлокотниками Bianca, лиса
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, Одри, произведённого компанией ChiedoCover
24 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул с подлокотниками Bianca, Одри
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, белый кролик, произведённого компанией ChiedoCover
24 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул с подлокотниками Bianca, белый кролик
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, сова, произведённого компанией ChiedoCover
24 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул с подлокотниками Bianca, сова
Настоящее фото товара Стул обеденный Vincent бежевый x2, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул обеденный Vincent бежевый x2
Настоящее фото товара Стул обеденный Vincent синий x2, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул обеденный Vincent синий x2
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул-кресло Венское с подушкой
Настоящее фото товара Кресло Алексис, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
7 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Алексис, зеленое
Настоящее фото товара Кресло Алексис, красное, произведённого компанией ChiedoCover
7 290 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Алексис, красное
Настоящее фото товара Кресло Алексис, серое, произведённого компанией ChiedoCover
7 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Алексис, серое
Настоящее фото товара Кресло Алексис, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
7 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Алексис, коричневое
Настоящее фото товара Кресло Алексис, бук - белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Алексис, бук - белый
Настоящее фото товара Кресло Алексис, красный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
7 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Алексис, красный кожзам
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Кресло Алексис, коричнево-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Алексис, коричнево-розовый
Настоящее фото товара Кресло Алексис, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
7 290 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Алексис, корона синяя
Настоящее фото товара Кресло Алексис, серый - студио, произведённого компанией ChiedoCover
7 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Алексис, серый - студио
Настоящее фото товара Кресло Алексис, черный - розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Алексис, черный - розовый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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