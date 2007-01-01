Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Sparta wood, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Sparta wood
11 оценок
5 890
Деревянный стул Sparta wood - фото 1Деревянный стул Sparta wood - фото 2Деревянный стул Sparta wood - фото 3Деревянный стул Sparta wood - фото 4Деревянный стул Sparta wood - фото 5Деревянный стул Sparta wood - фото 6Деревянный стул Sparta wood - фото 7

Деревянный стул Sparta wood

Артикул: CH-081-687
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Стул Sparta из массива гевеи – природная красота и надежность Стул Sparta, изготовленный из цельного массива гевеи, сочетает в себе натуральную эстетику и исключительную прочность. Натуральное дерево с красивой текстурой создает особую атмосферу уюта и тепла в интерьере. Ключевые преимущества: ✔ Натуральный массив гевеи – прочный и долговечный материал ✔ Уникальная текстура дерева – каждый стул обладает индивидуальным рисунком ✔ Высокая надежность – выдерживает нагрузку до 130 кг ✔ Универсальность – гармонично вписывается в различные стили интерьера ✔ Эргономичная форма – обеспечивает комфорт во время сидения ✔ Экологичность – натуральное дерево безопасно для здоровья Идеальное решение для: ▪ Ценителей природной эстетики и натуральных материалов ▪ Создания уютной атмосферы в столовой или кухне ▪ Интерьеров в скандинавском, эко-стиле или лофт ▪ Тех, кто ценит надежность и долговечность мебели Sparta – природное совершенство и timeless ценность для вашего дома!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес5.25 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветсветлое дерево
  • По конструкцииСтулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Деревянный стул Sparta wood
Деревянный стул Sparta wood
5 890
