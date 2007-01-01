Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина430 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес5.25 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Цветсветлое дерево
- По конструкцииСтулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки530 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет