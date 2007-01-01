Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево
15 оценок
10 090
Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево - фото 1Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево - фото 2Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево - фото 3Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево - фото 4Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево - фото 5Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево - фото 6Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево - фото 7

Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево

Артикул: CH-081-699
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 50; Глубина - 56; Высота - 79; Ширина сиденья - 49; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 48;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаткань
  • По конструкцииСтулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

