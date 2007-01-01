Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
31 оценка
10 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - фото 1Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - фото 2Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - фото 3Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - фото 4Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - фото 5Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Такер, патина, с бежевой подушкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Такер, патина, с бежевой подушкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Такер, патина, с бежевой подушкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Такер, патина, с бежевой подушкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Такер, патина, с бежевой подушкой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Такер, патина, с бежевой подушкой производства ChiedoCover
+10Реальное изображение товара 7 Стул Такер, патина, с бежевой подушкой производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Такер, патина, с бежевой подушкой

Артикул: CH-007-120
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кроссбэк флаг
Фотография товара Стул Кроссбэк флаг от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Габариты в миллиметрах

  • Высота:860
  • Ширина:450
  • Длина сидения:530
  • Высота до сидения:440
Фотография размеры стула Стул Такер, патина, с бежевой подушкой ChiedoCover
  • 860
  • 450
  • 530
  • 440
Варианты покрытияХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Наполеон Серебро, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59012
10 890 ₽

Стул Наполеон Серебро, деревянный

419
Фотография товара Стул Генуя, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Генуя, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стул Генуя, с подлокотниками

44
Распродажа
Фотография товара Стул барный Либра белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Либра белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19047
11 490 ₽Оптовая цена

Стул барный Либра белый

26
  • черный
  • белый
  • серый
В наличии 1 шт.В пути 80 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Либра Софт барный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Либра Софт барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19057
14 290 ₽Оптовая цена

Стул Либра Софт барный, белый

26
  • черный
  • белый
  • серый
В наличии 109 шт.
Фотография товара Стул барный Logic, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Logic, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090

Стул барный Logic, голубой

12
Фотография товара Стул Классик, выбеленная береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Классик, выбеленная береза, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Стул Классик, выбеленная береза

9
Распродажа
Фотография товара Стул К3, дуб коньяк, токио смок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К3, дуб коньяк, токио смок, произведённого компанией ChiedoCover
9 79011
10 990 ₽Оптовая цена

Стул К3, дуб коньяк, токио смок

7
  • коричневый
  • серый
Фотография товара Деревянный стул Давиано бежевый велюр / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Давиано бежевый велюр / белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Деревянный стул Давиано бежевый велюр / белый

14
  • белый, серый
  • бежевый, белый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Хейз 2, темный ясень, тэди5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хейз 2, темный ясень, тэди5, произведённого компанией ChiedoCover
24 290

Стул Хейз 2, темный ясень, тэди5

6
  • Стул Хейз 2, темный ясень, тэди5
  • Стул Хейз 2, дуб нордик
  • Стул Хейз 2, венге, люрэ03
  • Стул Хейз 2, дуб антик, букле БЕЙДЖ
Фотография товара Стул Лоззана, массив березы, андрис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лоззана, массив березы, андрис, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стул Лоззана, массив березы, андрис

11
  • золотой, темно-коричневый
  • бежевый, белый, золотой

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, бежевый

43
  • бежевый
  • серый
Настоящее фото товара Каркас для стула Элеганс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Каркас для стула Элеганс

40
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая

36
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
  • серый
  • желтый
  • голубой
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр сиреневый

46
Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 32*18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 32*18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 57013
1 790 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 32*18

5
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая

46
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
  • серый
  • желтый
  • голубой
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97

Другие товары из раздела деревянные стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Такер, серый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Такер, серый деревянный

39
Настоящее фото товара Стул Вольтер Стори, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890

Стул Вольтер Стори, черный

36
  • бежевый, серый
  • коричневый, черный
  • черный
  • зеленый, белый
Фотография товара Стул Вольтер французский Дог от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вольтер французский Дог, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890

Стул Вольтер французский Дог

46
  • бежевый, серый
  • коричневый, черный
  • черный
  • зеленый, белый
Фотография товара Стул КАПРИ 26-1 полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 26-1 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Стул КАПРИ 26-1 полубарный

35
Фотография товара Стул барный Ува S, венге/ бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ува S, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от40 990
Оптовая цена

Стул барный Ува S, венге/ бежевый

50
Фотография товара Стул Ува N, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290
Оптовая цена

Стул Ува N, белый

42
  • бежевый
  • голубой, белый
  • коричневый
  • белый
Фотография товара Стул Ресничка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ресничка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Стул Ресничка

38
Фотография товара Стул Эдриано, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдриано, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Эдриано, молочный

79
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук

6
Новинка
Фотография товара Стул венский барный Слоттед, жесткое сиденье от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул венский барный Слоттед, жесткое сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
20 090

Стул венский барный Слоттед, жесткое сиденье

9

Товар в корзине

Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
от 10 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, бежевый

43
  • бежевый
  • серый
Настоящее фото товара Каркас для стула Элеганс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Каркас для стула Элеганс

40
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая

36
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
  • серый
  • желтый
  • голубой

Акции для вас

Новость от 27.06.2025 Новинки мягких стульев
Новинки мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 15.09.2025 Столы, стулья и текстиль от производителя в наличии
Столы, стулья и текстиль от производителя в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 19.01.2026 Цвет 2026 года
Цвет 2026 года

Перейдите, чтобы узнать подробности