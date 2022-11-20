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          Фотография Стул Такер, патина, с бежевой подушкой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          -26%Хит

          Стул Такер, патина, с бежевой подушкой

          4.2
          Оптовая цена
          3 590 ₽4 790 ₽
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          Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
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          Стул Такер, патина, с бежевой подушкой

          4.2
          3590 ₽4790 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота860 мм
          • Ширина450 мм
          • Глубина530 мм
          • Высота до сиденья440 мм
          • Материал каркасадерево

          Варианты каркаса

          Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036Морилка Органика белыйМорилка Органика белыйМорилка Светлый орехМорилка Светлый орехМорилка НатуральныйМорилка НатуральныйМорилка Красное деревоМорилка Красное деревоМорилка Старинный орехМорилка Старинный орехМорилка ВенгеМорилка Венге

          Выполненные заказы

          Стул Такер патина с подушкой
          Стул Такер патина с подушкойСтул Такер патина с подушкой
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