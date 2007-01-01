Характеристики товара
Описание
Диван 3-местный из серии БИЗНЕС многие годы пользуется устойчивым спросом. Его лаконичный дизайн легко вписывается в любой интерьер. Он подходит для оснащения небольших офисов, школ, поликлиник, общественных учреждений. Высокие опоры позволяют легко выполнять уборку и обеспечивать необходимый уровень гигиены.
Диван доставляется покупателю в разобранном виде, без опор. Опоры легко крепятся с помощью шуруповерта и саморезов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1620 мм
- Глубина620 мм
- Высота770 мм
- Вес31 кг
- Цветоранжевый
- Обивкаискусственная кожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет