Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Мини-диван - "Квинт", произведённого компанией ChiedoCover
Мини-диван - "Квинт"
85 оценок
25 590
Товар в корзине. Перейти
Мини-диван - "Квинт" - фото 1Мини-диван - "Квинт" - фото 2Мини-диван - "Квинт" - фото 3Мини-диван - "Квинт" - фото 4Мини-диван - "Квинт" - фото 5Мини-диван - "Квинт" - фото 6Мини-диван - "Квинт" - фото 7Мини-диван - "Квинт" - фото 8

Мини-диван - "Квинт"

Артикул: CH-025-557
85 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1500 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота900 мм
  • Длина спального места1900 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мини-диван - "Сигма"
Фотография товара Мини-диван - "Сигма" от компании ChiedoCover.
Следующий Мини-диван - "Киндер Б"
Фотография товара Мини-диван - "Киндер Б" от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обивка ткани-Эко кожа, Замша, Жаккард, Микровелюр, Микрофибра, Флок, Велюр, Микрожаккард, Терможаккард, Рогожка, Шинилл
Механизм трансформации-аккордеон
Бельевой ящик-да
Наполнитель-высокоэластичный ППУ
Каркас-металлокаркас

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота900 мм
  • Длина спального места1900 мм
  • Ширина спального места1200 мм
  • Механизмаккордеон
  • Короб для бельяесть

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Миконос XL, белый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от119 790
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Миконос XL, белый/ бежевый

50
  • бежевый, белый
  • белый, серый
Настоящее фото товара Диван Cardello трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от67 490
Оптовая цена

Диван Cardello трехместный

87
Фотография товара Диван 3-й местный Сиена от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван 3-й местный Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
118 090
Оптовая цена

Диван 3-й местный Сиена

36
Фотография товара Диван Флори-Б textile орех purple от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Флори-Б textile орех purple, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена

Диван Флори-Б textile орех purple

63
Фотография товара Диван Келес Люкс, велюр нежно-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Келес Люкс, велюр нежно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090

Диван Келес Люкс, велюр нежно-голубой

98
  • белый, черный
  • голубой, черный
Фотография товара Диван Авеню 2х-местный, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Авеню 2х-местный, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от47 390
Оптовая цена

Диван Авеню 2х-местный, с подлокотниками

32
Фотография товара Диван Витра, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Витра, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена

Диван Витра, 2-х местный

51
Фотография товара Диван Ингрид, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ингрид, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от33 390
Оптовая цена

Диван Ингрид, 2-х местный

48
Фотография товара Диван 2х местный Равелло, плетеный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван 2х местный Равелло, плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
от111 590
Оптовая цена

Диван 2х местный Равелло, плетеный

34
Фотография товара Токио Диван тканевый прямой бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Токио Диван тканевый прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена

Токио Диван тканевый прямой бежевый

64
  • зеленый, серый
  • бежевый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, мрамор белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Бетти 1200, мрамор белый, белый муар

7
  • белый, светло-серый
  • черный, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
Настоящее фото товара Cтол барный НАНТ, белый, D600, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Cтол барный НАНТ, белый, D600

36
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол с регулировкой высоты, серый, столешница 110х60 см, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты, серый, столешница 110х60 см, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
14 79018
17 990 ₽

Стол с регулировкой высоты, серый, столешница 110х60 см, светлое дерево

6
  • белый, светлое дерево
  • серый, светлое дерево
  • черный
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от168 590
Оптовая цена

Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный

50
Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от38 290
Оптовая цена

Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд

47
Фотография товара Амбала стол кофейный круглый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Амбала стол кофейный круглый, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Амбала стол кофейный круглый, коричневый

30
  • коричневый
  • бежевый
  • серый
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол оператора Дэссе 2-х местный, орех итальянский, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Стол оператора Дэссе 2-х местный, орех итальянский

45
  • коричневый, черный
  • бежевый, серый
  • серый, черный
  • белый, черный
Настоящее фото товара Стол складной Уитни , серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стол складной Уитни , серый

6
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый
  • светло-серый
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Стол оператора Белгаум, дуб молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 190
Оптовая цена

Стол оператора Белгаум, дуб молочный

32
Фотография товара Стол Legged, бук, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Legged, бук, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290

Стол Legged, бук, орех

35

Другие товары из раздела прямые диваны

Настоящее фото товара Диван лофт Стоун, произведённого компанией ChiedoCover
от40 690
Оптовая цена

Диван лофт Стоун

71
Фотография товара Диван прямой Адапазари от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Адапазари, произведённого компанией ChiedoCover
от99 000
Оптовая цена

Диван прямой Адапазари

90
Фотография товара Диван Флай, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Флай, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690

Диван Флай, фиолетовый

85
Фотография товара Диван DIAMANT B от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван DIAMANT B, произведённого компанией ChiedoCover
46 290
Оптовая цена

Диван DIAMANT B

68
Фотография товара Диван Триумф 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Триумф 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от53 690
Оптовая цена

Диван Триумф 2х местный

72
Фотография товара Диван Riolo, терракот от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Riolo, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от109 090
Оптовая цена

Диван Riolo, терракот

57
  • коричневый, серый
  • белый
Фотография товара Диван отдыха Лорд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван отдыха Лорд, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена

Диван отдыха Лорд

7
Фотография товара Диван Кланг, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кланг, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Диван Кланг, велюр черный

10
Фотография товара Диван Клеон, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клеон, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
Оптовая цена

Диван Клеон, велюр желтый

8
Распродажа
Фотография товара Диван Стоун, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
42 6903
43 990 ₽Оптовая цена

Диван Стоун, велюр, серый

26
  • красный
  • серый
  • белый
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Мини-диван - "Квинт"
Мини-диван - "Квинт"
25 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, мрамор белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Бетти 1200, мрамор белый, белый муар

7
  • белый, светло-серый
  • черный, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
Настоящее фото товара Cтол барный НАНТ, белый, D600, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Cтол барный НАНТ, белый, D600

36
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол с регулировкой высоты, серый, столешница 110х60 см, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты, серый, столешница 110х60 см, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
14 79018
17 990 ₽

Стол с регулировкой высоты, серый, столешница 110х60 см, светлое дерево

6
  • белый, светлое дерево
  • серый, светлое дерево
  • черный
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от168 590
Оптовая цена

Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный

50

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности