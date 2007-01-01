Характеристики товара
Описание
|Обивка ткани
|-
|Эко кожа, Замша, Жаккард, Микровелюр, Микрофибра, Флок, Велюр, Микрожаккард, Терможаккард, Рогожка, Шинилл
|Механизм трансформации
|-
|аккордеон
|Бельевой ящик
|-
|да
|Наполнитель
|-
|высокоэластичный ППУ
|Каркас
|-
|металлокаркас
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина850 мм
- Высота900 мм
- Длина спального места1900 мм
- Ширина спального места1200 мм
- Механизмаккордеон
- Короб для бельяесть
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет