Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1060/1660/2020 мм
- Глубина950 мм
- Высота840 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Наименование
|Размеры, мм
|Стоимость, руб
|Кресло
|1060*950*840
|72990
|Диван двухместный
|1660*950*840
|94690
|Диван трехместный
|2020*950*840
|103290
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