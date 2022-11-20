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Диван Блок, 2-х местный с подлокотниками - фото 1Диван Блок, 2-х местный с подлокотниками - фото 2Диван Блок, 2-х местный с подлокотниками - фото 3Диван Блок, 2-х местный с подлокотниками - фото 4Диван Блок, 2-х местный с подлокотниками - фото 5Диван Блок, 2-х местный с подлокотниками - фото 6

Диван Блок, 2-х местный с подлокотниками

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современная модель бюджетного уровня. Наличие огромного количества модулей позволит обставить как маленькие, так и большие по площади помещения. Мы рекомендуем её для оснащения зон отдыха и ожидания, приемных комнат, кабинетов.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина1410 мм
  • Глубина760 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло с подлокотниками 930х760х830 Стоимость уточнить у менеджера
Кресельная секция с подлокотником лев/прав 770х760х830 Стоимость уточнить у менеджера
Кресельная секция без подлокотников
 600х760х830 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местный диван с подлокотниками
 1410х760х830 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
 1250х760х830 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная диванная секция без подлокотников
 1080х760х830 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван с подлокотниками
 1880х760х830 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
 1720х760х830 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная диванная секция без подлокотников
 1550х760х830Стоимость уточнить у менеджера
Угловая секция 760х760х830 Стоимость уточнить у менеджера
Боковина (ромб) 290х90х660 Стоимость уточнить у менеджера

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