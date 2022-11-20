|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Кресло с подлокотниками
|930х760х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресельная секция с подлокотником лев/прав
|770х760х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресельная секция без подлокотников
|600х760х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местный диван с подлокотниками
|1410х760х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
|1250х760х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местная диванная секция без подлокотников
|1080х760х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местный диван с подлокотниками
|1880х760х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
|1720х760х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местная диванная секция без подлокотников
|1550х760х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|Угловая секция
|760х760х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|Боковина (ромб)
|290х90х660
|Стоимость уточнить у менеджера