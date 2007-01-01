Характеристики товара
Описание
Диван Оттион 174 — стильный и функциональный выбор для вашего интерьера. С длиной 174 см, этот компактный диван идеально подходит для кухни, гостиной или небольших комнат. Обивка светло-зеленого цвета в сочетании с ЛДСП дуб крафт белый создают атмосферу уюта и свежести, идеально подходя для интерьеров в скандинавском или современном стиле. Механизм трансформации «Дельфин» позволяет легко превратить диван в удобное спальное место, что делает его отличным вариантом для ежедневного использования. Каркас из фанеры, ДВП и ЛДСП обеспечивает надежность и долговечность, а высококачественное наполнение из ППУ СТ и холкона дарит комфорт и поддержку. Обивка из износостойкого велюра не только устойчива к повреждениям, но и легко очищается, сохраняя свой первозданный вид. Диван Оттион 174 — это удобство, стиль и практичность, которые сделают ваш дом более комфортным и красивым.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1740 мм
- Глубина640 мм
- Высота830 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Длина спального места1740 мм
- Ширина спального места960 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес95 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаЛДСП, фанера
- Цветбелый, мятный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет