Характеристики товара
Описание
Стул Кристенсен создан для тех, кто ценит удобство и эстетику в каждой детали. Уплотнённый наполнитель из ППУ и эргономичная форма спинки обеспечивают комфортную посадку даже при длительном сидении. А красивая декоративная прострочка придаёт модели визуальную лёгкость и изысканность. Мягкий велюр — один из лучших вариантов для обивки. Он приятен на ощупь, устойчив к истиранию, долго сохраняет насыщенность цвета и легко чистится (сухая чистка пылесосом или мягкой щеткой). Стул надолго сохранит безупречный внешний вид даже при активном использовании. Каркас выполнен из прочной фанеры, а устойчивые металлические ножки выдерживают нагрузку до 120 кг. Подпятники на ножках защищают пол от царапин и предотвращают скольжение — стул стоит стабильно на любом покрытии. Минималистичный силуэт, чёрные ножки и бежевый велюр делают стул универсальным решением для самых разных интерьеров. Он отлично впишется в обстановку кухни, столовой, гостиной, кафе или ресторана. Каждый стул Кристенсен Original создаётся с вниманием к деталям и контролем на всех этапах производства. Это комфорт и эстетика, проверенные временем.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина550 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота посадочного места 450 мм
- Вес5 кг
- Материалметалл, ДСП
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл, ДСП
- Допустимая нагрузка120
- Тип ножекконусные
- Цветбежевый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки410 мм
- Высота упаковки175 мм
- Вес упаковки5.20 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Габариты упаковки для логистики600
- Изделия стопируютсяНет