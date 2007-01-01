Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Кристенсен Original, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кристенсен Original, велюр, бежевый
14 оценок
4 290
Стул Кристенсен Original, велюр, бежевый - фото 1Стул Кристенсен Original, велюр, бежевый - фото 2Стул Кристенсен Original, велюр, бежевый - фото 3Стул Кристенсен Original, велюр, бежевый - фото 4Стул Кристенсен Original, велюр, бежевый - фото 5Стул Кристенсен Original, велюр, бежевый - фото 6Стул Кристенсен Original, велюр, бежевый - фото 7Стул Кристенсен Original, велюр, бежевый - фото 8

Стул Кристенсен Original, велюр, бежевый

Артикул: CH-084-108
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Характеристики товара

Описание

Стул Кристенсен создан для тех, кто ценит удобство и эстетику в каждой детали. Уплотнённый наполнитель из ППУ и эргономичная форма спинки обеспечивают комфортную посадку даже при длительном сидении. А красивая декоративная прострочка придаёт модели визуальную лёгкость и изысканность. Мягкий велюр — один из лучших вариантов для обивки. Он приятен на ощупь, устойчив к истиранию, долго сохраняет насыщенность цвета и легко чистится (сухая чистка пылесосом или мягкой щеткой). Стул надолго сохранит безупречный внешний вид даже при активном использовании. Каркас выполнен из прочной фанеры, а устойчивые металлические ножки выдерживают нагрузку до 120 кг. Подпятники на ножках защищают пол от царапин и предотвращают скольжение — стул стоит стабильно на любом покрытии. Минималистичный силуэт, чёрные ножки и бежевый велюр делают стул универсальным решением для самых разных интерьеров. Он отлично впишется в обстановку кухни, столовой, гостиной, кафе или ресторана. Каждый стул Кристенсен Original создаётся с вниманием к деталям и контролем на всех этапах производства. Это комфорт и эстетика, проверенные временем.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота посадочного места 450 мм
  • Вес5 кг
  • Материалметалл, ДСП
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл, ДСП
  • Допустимая нагрузка120
  • Тип ножекконусные
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки410 мм
  • Высота упаковки175 мм
  • Вес упаковки5.20 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

