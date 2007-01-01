Характеристики товара
Описание
Диван Оттион 174 см — это стильный и функциональный выбор для вашей кухни, гостиной или другого помещения. Его современный дизайн в сочетании с качественными материалами идеально впишется в интерьер в скандинавском или современном стиле. Обивка из износостойкого велюра оранжевого цвета добавит ярких акцентов в вашем доме, а каркас из фанеры, ДВП и ЛДСП обеспечит долговечность и стабильность.
Диван оснащён механизмом трансформации «Дельфин», который легко превращает его в удобное спальное место, что делает его идеальным решением для небольших помещений. Наполнение из высококачественного ППУ СТ и холкона дарит комфорт и поддержку, обеспечивая комфорт в повседневном использовании. С размерами 174 см, он подходит для большинства кухонь и гостиных, а также для других комнат. Диван Оттион — это не только удобство, но и стильное дополнение интерьера, которое будет радовать вас своей практичностью и дизайном.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1740 мм
- Глубина640 мм
- Высота830 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Длина спального места1740 мм
- Ширина спального места960 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес95 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаЛДСП, фанера
- Цветоранжевый, белый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет