Настоящее фото товара Диван Flower угловой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Flower угловой, серый
6 оценок
31 990
Диван Flower угловой, серый - фото 1Диван Flower угловой, серый - фото 2Диван Flower угловой, серый - фото 3Диван Flower угловой, серый - фото 4Диван Flower угловой, серый - фото 5
Диван Flower угловой, серый

Артикул: CH-083-550
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота890 мм
  • Длина спального места1600 мм
Характеристики товара

Описание

Габариты дивана:

Длина углового модуля: 1050мм
Ширина углового модуля: 580мм
Длина приставного дивана со спальным местом/общая длина угла: 1200/1800мм

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота890 мм
  • Длина спального места1600 мм
  • Ширина спального места880 мм
  • Механизмдельфин
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

