Характеристики товара
Описание
Габариты дивана:
Длина углового модуля: 1050мм
Ширина углового модуля: 580мм
Длина приставного дивана со спальным местом/общая длина угла: 1200/1800мм
Возможно изготовление в различных размерах и тканях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Глубина1050 мм
- Высота890 мм
- Длина спального места1600 мм
- Ширина спального места880 мм
- Механизмдельфин
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет