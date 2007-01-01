Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2400, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2400
6 оценок
102 290
Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2400 - фото 1Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2400 - фото 2Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2400 - фото 3Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2400 - фото 4Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2400 - фото 5Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2400 - фото 6Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2400 - фото 7
Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2400

Артикул: CH-082-171
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина2400 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота840 мм
  • Механизмпума
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Классическая модель Честер - это идеальное сочетание изысканного дизайна и непревзойденного комфорта. Он станет настоящей жемчужиной в любом интерьере, подчеркнув утонченность и элегантность вашего дома. Прочные материалы (калиброванная мебельная фанера и прочная обивка) гарантируют его долговечность и надежность. Срок службы до 15 лет.

Особенность модели - удобная спинка и мягкие подлокотники одной высоты, которые обеспечивают максимальный комфорт, позволяя расслабиться и насладиться отдыхом. Эта особенность делает Честер идеальным вариантом для гостиной: он одинаково эффектно выглядит как в центре помещения, так и у стены или в углу.

Модель Честер прекрасно сочетается с любым стилем интерьера, от классического до современного. Изысканный дизайн с добавлением декоративных элементов («капитоне», обивочный молдинг) придает ощущение роскоши и изыска.

Модель Честер может быть произведена в любых размерах и дизайне. У нас можно заказать диван Честер прямой, угловой и П-образный, а также кресла и пуфы для мягкого гарнитура в едином стиле.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.




Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2400 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота840 мм
  • Механизмпума
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

