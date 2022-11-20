Характеристики товара
Описание
Каркас изделия выполнен из деревянных брусков (хвойных пород), березовой фанеры и картона прокладочного.
Состав настила сидения: настил из резинотканевых ремней, настил из нескольких слоев пенополиуретана различных толщин и марок (стандартный ST 35/42 и супермягкий HS 30/35).
Состав настила спинки: настил из резинотканевых ремней, настил из нескольких слоев пенополиуретана различных толщин марки (стандарт ST 22/36).
Лицевой чехол дивана - несъемный. Диван установлен на фетровые подпятники.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Ширина1450 мм
- Глубина750 мм
- Ширина сиденья1150 мм
- Глубина сиденья580 мм
- Цветзеленый