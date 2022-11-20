Характеристики товара
Описание
Каркас изделия состоит из деревянных брусков (хвойных пород) и березовой фанеры марки ФК. На рамку каркаса установлен ряд плоских пружин (тип – «змейка»), поверх пружин проложен слой войлока, сверху войлок закрыт лицевым чехлом из ткани. Наполнение: настил из войлока, настил из двух слоев пенополиуретана (поролон марки Memory Foam и супермягкий), холлофайбер. Внутренний чехол выполнен из периотека на текстильной основе. В основании – металлические опоры высотой 160 мм, с пластиковыми подпятниками, черного цвета.
Основные характеристики
- Высота430 мм
- Ширина1000 мм
- Глубина700 мм
- Цветкоричневый