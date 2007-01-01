Характеристики товара
Описание
Стулья устойчивы к воздействию солнца, мороза и влаги. Изготавливаются в виде цельного блока.
Эти стулья прочные, лёгкие и просты в уходе.
Упакованы по 8 штук в стопку.
Высота стопки ориентировочно 2,1 м* ширина 0,6* глубина 0,4
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина430 мм
- Высота940 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Высота спинки470 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке8 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки2100 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.50 м3
- Изделия стопируютсяДа