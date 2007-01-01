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Стул Triumph, пластиковый, белый - фото 1
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Стул Triumph, пластиковый, белый

Артикул: CH-075-688
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стулья устойчивы к воздействию солнца, мороза и влаги. Изготавливаются в виде цельного блока.

Эти стулья прочные, лёгкие и просты в уходе.
Упакованы по 8 штук в стопку.
Высота стопки ориентировочно 2,1 м* ширина 0,6* глубина 0,4

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Высота спинки470 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки2100 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.50 м3
  • Изделия стопируютсяДа

Отзывы

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