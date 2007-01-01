Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Tolix Soft, желтый, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Tolix Soft, желтый, экокожа белая
5 оценок
2 79060
6 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Tolix Soft, желтый, экокожа белая - фото 1Стул Tolix Soft, желтый, экокожа белая - фото 2Стул Tolix Soft, желтый, экокожа белая - фото 3Стул Tolix Soft, желтый, экокожа белая - фото 4Стул Tolix Soft, желтый, экокожа белая - фото 5
Распродажа

Стул Tolix Soft, желтый, экокожа белая

Артикул: CH-081-565
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота860 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tolix Soft черный матовый
Фотография товара Стул Tolix Soft черный матовый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Tolix Soft, красный, экокожа белая
Фотография товара Стул Tolix Soft, красный, экокожа белая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Tolix Soft - это абсолютно культовый стул, настоящая легенда промышленного дизайна.

Прочная металлическая конструкция этого стула выдержит интенсивное использование, обеспечивая долгие годы безупречной службы. Геометрически четкий силуэт и лаконичные линии подчеркнут современный характер вашего заведения, создавая атмосферу стильного минимализма.

Но главная изюминка этой модели – мягкое сиденье в виде подушки. Оно добавляет не только комфорт, но и элемент роскоши в этот иконический дизайн. Подушка, выполненная из износостойкой ткани или экокожи, обеспечивает мягкую и приятную посадку, позволяя вашим гостям расслабиться и насладиться атмосферой вашего заведения.

Мы понимаем, насколько важна надежность в сфере HoReCa. Именно поэтому при создании этого стула мы уделили особое внимание качеству материалов и конструкции. Металлическая рама с прочным покрытием устойчива к царапинам и сколам, а перфорированное сиденье не только добавляет стиля, но и обеспечивает отличную вентиляцию, предотвращая скопление влаги.

Ключевые преимущества:

• Непревзойденная прочность: Выдержит интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Легкость в уходе: Металлический каркас легко очищается, а подушка может быть выполнена из материала, устойчивого к пятнам и легко моющегося.
• Современный дизайн: Подчеркнет индивидуальность вашего заведения и создаст стильную атмосферу.
• Комфорт для гостей: Мягкая подушка обеспечивает приятную посадку и позволяет гостям расслабиться.
• Долгосрочная инвестиция: Стул Tolix с мягким сиденьем – это стильное и функциональное решение, которое прослужит вам долгие годы.
• Широкий выбор отделки: Выберите цвет и материал подушки, который идеально впишется в интерьер вашего заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота860 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 60025
3 449 ₽

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий

110
Фотография товара Стул Eames DSR желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Eames DSR желтый

40
Настоящее фото товара Стул Фрак, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Фрак, синий

115
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)

49
Распродажа
Фотография товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от20 39024
26 590 ₽Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)

129
Фотография товара Стул Pixar, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pixar, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Стул Pixar, белый

141
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул Kora, голубой, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kora, голубой, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стул Kora, голубой, белый каркас

69
В наличии 1 шт.
Фотография товара Барный табурет Кален, пудрово-розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, пудрово-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Барный табурет Кален, пудрово-розовый велюр

12
Хит
Фотография товара Стул Самба , голубой, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба , голубой, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99016
5 890 ₽

Стул Самба , голубой, каркас серебро

15
В наличии
Фотография товара Стул Denver, черный, серебро, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Denver, черный, серебро, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Denver, черный, серебро, экокожа

5
В наличии 50 шт.

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 58039
2 590 ₽

Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый

8
В наличии 34 шт.
Фотография товара Каркас стула Still 4000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Still 4000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Still 4000

33
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев Arkulla, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена

Тележка для складных стульев Arkulla

7
Настоящее фото товара Стол Нагпур боковой на роликах, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стол Нагпур боковой на роликах, коричневый

41
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Подушка сиденья Комфорт для кресла низкого Flow, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для кресла низкого Flow, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для кресла низкого Flow, серый

11
В наличии 8 шт.
Фотография товара Каркас кресла Designe от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Designe, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Каркас кресла Designe

13
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Reliable, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Reliable

8
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Фотография товара Стул Iso, кожзам бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iso, кожзам бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Iso, кожзам бежевый

12
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Belfast, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Belfast, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Belfast, коричневый

8
В наличии 57 шт.
Фотография товара Стул Прометей, каркас из стали темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прометей, каркас из стали темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стул Прометей, каркас из стали темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027

13
Фотография товара Стул Милан плетеный из роупа, коричневый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан плетеный из роупа, коричневый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Стул Милан плетеный из роупа, коричневый, серый

10
Фотография товара Стул Амстердам плетеный из роупа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амстердам плетеный из роупа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Стул Амстердам плетеный из роупа, серый

8
Фотография товара Стул Марсель плетеный из роупа, коричневый, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марсель плетеный из роупа, коричневый, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от41 490
Оптовая цена

Стул Марсель плетеный из роупа, коричневый, дерево

5
Фотография товара Стул Равенна плетеное кресло из искусственного ротанга, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Равенна плетеное кресло из искусственного ротанга, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Стул Равенна плетеное кресло из искусственного ротанга, соломенный

11
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix Soft, белый, экокожа белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix Soft, белый, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79060
6 890 ₽

Стул Tolix Soft, белый, экокожа белая

11
New
Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас черный, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
790

Табурет Вегас, каркас черный, молочный

14
New
Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас черный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
790

Табурет Вегас, каркас черный, голубой

10

Товар в корзине

Стул Tolix Soft, желтый, экокожа белая
Стул Tolix Soft, желтый, экокожа белая
от 2 790
6 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 58039
2 590 ₽

Чехол на стол 01, 1200*800*750, белый

8
В наличии 34 шт.
Фотография товара Каркас стула Still 4000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Still 4000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Still 4000

33
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев Arkulla, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена

Тележка для складных стульев Arkulla

7
Настоящее фото товара Стол Нагпур боковой на роликах, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стол Нагпур боковой на роликах, коричневый

41

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности