Характеристики товара
Описание
Подушки в комплекте
Материал подушек - нить сфера, полусфера
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина680 мм
- Высота895 мм
- Вес17.7 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяткань
- Цветкоричневый
Подушки в комплекте
Материал подушек - нить сфера, полусфера
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Мини-диван - "KINDER A"
Мини-диван - "SIGMA"
Мини-диван - "KVINT"
Мини-диван - "KINDER B"
Мини-диван - "FLORA"
Мини-диван - "ALFA"
Мини-диван - "DELTA"
Мини-диван - "KINDER D"
Мини-диван - "BETTA"
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Диван Ультима 2х местный
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