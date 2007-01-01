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Диван Noblezz, велюр, красный

Артикул: CH-077-939
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный диван Noblezz без подлокотников. Обивка из плотного рельефного велюра, которая обладает мягкостью и долговечностью. В качестве наполнителя используются комбинация ППУ и синтепона, что обеспечивает упругость и мягкость спинке, а также равномерное распределение нагрузки на всю площадь посадочного места. Преобладание плавных и скругленных форм в дизайне позволяет вписать мебель в любой интерьер. А благодаря компактным габаритам диван подойдет для обустройства небольшой студии, офисного кабинета, зала или гостиной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1240 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота780 мм
  • Каркас диванаМеталл
  • Цветкрасный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1260 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Вес упаковки31.60 кг
  • Объём упаковки0.55 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Диван Noblezz, велюр, красный
Диван Noblezz, велюр, красный
38 890
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