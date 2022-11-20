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Банкетка Каналес, кедр

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Характеристики товара

Описание

Все товары серии выполнены из массива дерева с натуральным узором, которые создают уютную атмосферу даже в самой маленькой прихожей дома, офиса или заведения. Прямые линии и четкие формы изделий прекрасно будут сочетаться в интерьерах самых разных стилей. Банкетка служит прекрасным дополнением прихожей. На мягком сидении удобно разместиться, на полке удобно хранить обувь или сумки. Комбинируется с другими товарами серии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Выполнена из массива древесины, брусок 34х24 мм, и металла, труба 12х0,8 мм. Мягкое сиденье из плотной прочной ткани - рогожка. Размеры полки для обуви: 650х290х198 мм. Расстояние от пола до полки: 198 мм. Максимальная распределенная статическая нагрузка - 90 кг. Деревянные детали могут немного отличаться по оттенку из-за неоднородности структуры дерева.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 680 мм
Глубина 320 мм
Высота 80 мм
Вес в упаковке, кг: 5.50
Объем упаковки, м3: 0.017

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Основные характеристики

  • Высота490 мм
  • Ширина670 мм
  • Глубина310 мм
  • Вес5,2 кг
  • Материалметалл, дерево, рогожка
  • Цветбежевый, серый, прозрачный

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