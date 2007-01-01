Характеристики товара
Описание
Трехместный диван «Мальорка» с подушками в комплекте.Боковины каркаса и спинка вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - серо-коричневый. Основание - дуб.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой. Материал - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2. Тип ткани - рогожка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1880 мм
- Глубина710 мм
- Высота720 мм
- Вес25,5 кг
- Материалроуп
- Материал каркасадуб
- Цветсветлое дерево
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки32.50 кг
- Изделия стопируютсяНет