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Мальорка диван 3-местный плетеный из роупа, серо- коричневый - фото 1Мальорка диван 3-местный плетеный из роупа, серо- коричневый - фото 2

Мальорка диван 3-местный плетеный из роупа, серо- коричневый

Артикул: CH-077-368
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Трехместный диван «Мальорка» с подушками в комплекте.Боковины каркаса и спинка вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - серо-коричневый. Основание - дуб.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой. Материал - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2. Тип ткани - рогожка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1880 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота720 мм
  • Вес25,5 кг
  • Материалроуп
  • Материал каркасадуб
  • Цветсветлое дерево
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки32.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Мальорка диван 3-местный плетеный из роупа, серо- коричневый
Мальорка диван 3-местный плетеный из роупа, серо- коричневый
113 790
В корзине

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