Фотография Диван угловой Лаунж, левый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Диван угловой Лаунж, левый

4.7
Оптовая цена
43 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван угловой Лаунж, левый
Диван угловой Лаунж, левый
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Диван угловой Лаунж, левый

4.7
43990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина1500 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота до сиденья350/450 мм
  • Вес25 кг
  • Материалротанг
  • Цветкоричневый

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