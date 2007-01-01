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Настоящее фото товара Диван пластиковый Нэт Бенч горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван пластиковый Нэт Бенч горчичный
51 оценка
21 790
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Диван пластиковый Нэт Бенч горчичный

Артикул: CH-013-738
51 оценка
Основные характеристики
  • Ширина1160 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота860 мм
  • Вес8.9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван выполнен из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
Возможность штабелирования.

Максимальная нагрузка:240 кг


Количество в упаковке: 20 шт.
Объем упаковки: 3.168 м3
Вес упаковки: 185 кг
Размер упаковки: 1210х1100х2380 мм




Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1160 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота860 мм
  • Вес8.9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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