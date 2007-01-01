Характеристики товара
Описание
Диван выполнен из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
Возможность штабелирования.
Максимальная нагрузка:240 кг
Количество в упаковке: 20 шт.
Объем упаковки: 3.168 м3
Вес упаковки: 185 кг
Размер упаковки: 1210х1100х2380 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1160 мм
- Глубина700 мм
- Высота860 мм
- Вес8.9 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветжелтый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет