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диван LANA - фото 1диван LANA - фото 2

диван LANA

8 оценок
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диван OLIMPIYA

Характеристики товара

Описание

Бельевой ящик - да

Наполнитель - высокоэластичный ППУ

Каркас - металлокаркас

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Основные характеристики

  • Высота1010 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина610 мм

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