Характеристики товара
Описание
Трехместный диван «Верона» с подушками в комплекте.Диван имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в светло-серый (RAL7035) цвет. Боковины каркаса и спинка вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки в тон каркасу - светло-серый. На ножках дивана идут дубовые наконечники (заглушки).Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов. Материал - 100% олефин, плотностью 278гр/м2 с влагоотталкивающей пропиткой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2140 мм
- Глубина890 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья405 мм
- Материалалюминий, роуп
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1100 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки2320 мм
- Вес упаковки41 кг
- Объём упаковки2.17 м3
- Изделия стопируютсяНет