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Стул Лофт Эрфурт - фото 1

Стул Лофт Эрфурт

11 оценок
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Стул Лофт Удине

Характеристики товара

Описание

Материал: массив сосны

Каркас: сталь

Размеры: 45х45х75 см

Высота сиденья: 43 см

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Популярные варианты обивки

Стул Лофт Эрфурт - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Лофт Эрфурт - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Лофт Эрфурт - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Лофт Эрфурт - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Лофт Эрфурт - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Лофт Эрфурт - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Лофт Эрфурт - обивка в цвете 1818
Стул Лофт Эрфурт - обивка в цвете blackblack
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