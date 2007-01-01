Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Сентервил, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Сентервил, зеленый
90 оценок
27 190
Товар в корзине. Перейти
Диван Сентервил, зеленый - фото 1

Диван Сентервил, зеленый

Артикул: CH-031-997
90 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1195 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота790 мм
  • Вес31,9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Страйп
Фотография товара Диван Страйп от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Винтаж, велюр изумруд
Фотография товара Диван Винтаж, велюр изумруд от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

ОТДЕЛЬНАЯ СПИНКА
Основное преимущество дивана – отдельная спинка, которая состоит из двух деталей. Первая деталь крепиться на стену и имеет вид прямоугольного листа ЛДСП со скошенным краем типа крючка. Вторая деталь, мягкая спинка полая внутри. Благодаря тому, что мягкая спинка имеет полость внутри ее можно "повесить" на первую деталь. Очень удобно производить уборку помещения, отодвигая только нижнюю часть дивана и производить полноценную чистку спинки, снимая ее со стены.

МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Компактный диван с простыми и прямыми формами располагает к долгому время провождению. Красивая текстура кож. зама подчеркивает четкость линий, а за счет металлических опор создается ощущение "парения" в воздухе.

КОМФОРТНАЯ ЭРГОНОМИКА
Посадочное место длиной 1195 мм и навесная мягкая спинка обеспечят комфорт всем клиентам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1195 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота790 мм
  • Вес31,9 кг
  • Материалметалл, кожзам
  • Цветзеленый, коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки35 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Честер диван лавсит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Честер диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
от155 390
Оптовая цена

Честер диван лавсит

30
Настоящее фото товара Диван Bari двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 090
Оптовая цена

Диван Bari двухместный

52
Настоящее фото товара Диван Iggi двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 990
Оптовая цена

Диван Iggi двухместный

35
Настоящее фото товара Плетеный диван-трансформер Ардконг, серый, произведённого компанией ChiedoCover
65 290
Оптовая цена

Плетеный диван-трансформер Ардконг, серый

87
В наличии 100 шт.
Фотография товара Диван Флори-Б velvet орех orange от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Флори-Б velvet орех orange, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена

Диван Флори-Б velvet орех orange

69
Фотография товара Центральная секция Лаунж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Центральная секция Лаунж, произведённого компанией ChiedoCover
38 390
Оптовая цена

Центральная секция Лаунж

91
Фотография товара Диван Lorien от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Lorien, произведённого компанией ChiedoCover
от163 990

Диван Lorien

89
Фотография товара Мини-диван - "KINDER G" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини-диван - "KINDER G", произведённого компанией ChiedoCover
25 390
Оптовая цена

Мини-диван - "KINDER G"

95
Фотография товара Диван Давос, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Давос, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от55 190
Оптовая цена

Диван Давос, 2-х местный

36
Настоящее фото товара Диван 2х местный Вермонт, плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
от65 190
Оптовая цена

Диван 2х местный Вермонт, плетеный

32
  • Стол ВЕРМОНТ
  • коричневый

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Lorini white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Lorini white, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89014
7 990 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Lorini white

42
Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена

Стол Решт для 2-х сотрудников, венге

33
Фотография товара Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб

48
Настоящее фото товара Компьютерный стол Формоза, бук бавария, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Компьютерный стол Формоза, бук бавария

32
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 8906
23 090 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый

26
В наличии 35 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Компьютерный стол Ньюарк, дуб крафт, столешница венге, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Компьютерный стол Ньюарк, дуб крафт, столешница венге

32
Фотография товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, белый

14
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
Фотография товара Стол Восток №1, круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Восток №1, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Стол Восток №1, круглый

40
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, фуксия (розовый), произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, фуксия (розовый)

44
  • розовый
  • желтый, зеленый
  • серый
  • красный
В наличии 6 шт.

Другие товары из раздела прямые диваны

Фотография товара Диван Кристел, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кристел, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена

Диван Кристел, 2х местный

37
Фотография товара Диван Премиум 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Премиум 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 790
Оптовая цена

Диван Премиум 2х местный

96
Фотография товара Диван Фебо 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Фебо 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена

Диван Фебо 2х местный

70
Фотография товара Диван Леонардо 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Леонардо 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 690
Оптовая цена

Диван Леонардо 2х местный

92
Фотография товара Диван прямой Дрезден велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Дрезден велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 990
Оптовая цена

Диван прямой Дрезден велюр зелёный

26
  • бежевый
  • зеленый, венге
  • розовый
  • серый
В наличии 5 шт.
Фотография товара Диван 2-местный Корсика, экокожа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван 2-местный Корсика, экокожа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590

Диван 2-местный Корсика, экокожа, бежевый

14
Распродажа
Фотография товара Диван Tokio от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Tokio, произведённого компанией ChiedoCover
от105 2902
107 290 ₽Оптовая цена

Диван Tokio

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Нео, экокожа Гэлакси Еллоу, каркас бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Нео, экокожа Гэлакси Еллоу, каркас бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Диван Нео, экокожа Гэлакси Еллоу, каркас бук морилка черная

13
Настоящее фото товара Диван Луи, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790

Диван Луи

8
Фотография товара Диван Клеон, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клеон, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
Оптовая цена

Диван Клеон, велюр серый

5

Товар в корзине

Диван Сентервил, зеленый
Диван Сентервил, зеленый
от 27 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Lorini white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Lorini white, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89014
7 990 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Lorini white

42
Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена

Стол Решт для 2-х сотрудников, венге

33
Фотография товара Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб

48
Настоящее фото товара Компьютерный стол Формоза, бук бавария, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Компьютерный стол Формоза, бук бавария

32

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности