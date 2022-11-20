Характеристики товара
Описание
ОТДЕЛЬНАЯ СПИНКА Основное преимущество дивана – отдельная спинка, которая состоит из двух деталей. Первая деталь крепиться на стену и имеет вид прямоугольного листа ЛДСП со скошенным краем типа крючка. Вторая деталь, мягкая спинка полая внутри. Благодаря тому, что мягкая спинка имеет полость внутри ее можно "повесить" на первую деталь. Очень удобно производить уборку помещения, отодвигая только нижнюю часть дивана и производить полноценную чистку спинки, снимая ее со стены.
МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН Компактный диван с простыми и прямыми формами располагает к долгому время провождению. Красивая текстура кож. зама подчеркивает четкость линий, а за счет металлических опор создается ощущение "парения" в воздухе.
КОМФОРТНАЯ ЭРГОНОМИКА Посадочное место длиной 1195 мм и навесная мягкая спинка обеспечят комфорт всем клиентам.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 1230 мм
Глубина 480 мм
Высота 570 мм
Вес в упаковке, кг: 35.12
Объем упаковки, м3: 0.337
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина1195 мм
- Глубина540 мм
- Вес31,9 кг
- Материалметалл, кожзам
- Цветзеленый, коричневый