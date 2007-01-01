Характеристики товара
Описание
Основное преимущество дивана – отдельная спинка, которая состоит из двух деталей. Первая деталь крепиться на стену и имеет вид прямоугольного листа ЛДСП со скошенным краем типа крючка. Вторая деталь, мягкая спинка полая внутри. Благодаря тому, что мягкая спинка имеет полость внутри ее можно "повесить" на первую деталь. Очень удобно производить уборку помещения, отодвигая только нижнюю часть дивана и производить полноценную чистку спинки, снимая ее со стены.
МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Компактный диван с простыми и прямыми формами располагает к долгому время провождению. Красивая текстура кож. зама подчеркивает четкость линий, а за счет металлических опор создается ощущение "парения" в воздухе.
КОМФОРТНАЯ ЭРГОНОМИКА
Посадочное место длиной 1195 мм и навесная мягкая спинка обеспечят комфорт всем клиентам.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1195 мм
- Глубина540 мм
- Высота790 мм
- Вес31,9 кг
- Материалметалл, кожзам
- Цветзеленый, коричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1230 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки35 кг
- Объём упаковки0.34 м3
- Изделия стопируютсяНет