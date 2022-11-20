Товар в корзине. Перейти
Диван Сентервил, зеленый - фото 1

Диван Сентервил, зеленый

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столик туалетный Брикама, клён
Столик туалетный Брикама, клён
Следующий Слим Kids Диван тканевый прямой бежевый
Столик туалетный Брикама, клён

Характеристики товара

Описание

ОТДЕЛЬНАЯ СПИНКА Основное преимущество дивана – отдельная спинка, которая состоит из двух деталей. Первая деталь крепиться на стену и имеет вид прямоугольного листа ЛДСП со скошенным краем типа крючка. Вторая деталь, мягкая спинка полая внутри. Благодаря тому, что мягкая спинка имеет полость внутри ее можно "повесить" на первую деталь. Очень удобно производить уборку помещения, отодвигая только нижнюю часть дивана и производить полноценную чистку спинки, снимая ее со стены.

МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН Компактный диван с простыми и прямыми формами располагает к долгому время провождению. Красивая текстура кож. зама подчеркивает четкость линий, а за счет металлических опор создается ощущение "парения" в воздухе.

КОМФОРТНАЯ ЭРГОНОМИКА Посадочное место длиной 1195 мм и навесная мягкая спинка обеспечят комфорт всем клиентам.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 1230 мм
Глубина 480 мм
Высота 570 мм
Вес в упаковке, кг: 35.12
Объем упаковки, м3: 0.337

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина1195 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес31,9 кг
  • Материалметалл, кожзам
  • Цветзеленый, коричневый

Похожие товары

Слим Kids Диван тканевый прямой бежевыйНастоящее фото товара Слим Kids Диван тканевый прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
5

Слим Kids Диван тканевый прямой бежевый

В наличии 3 шт.
Кровать Салермо № 3Настоящее фото товара Кровать Салермо № 3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
9

Кровать Салермо № 3

Кровать-трансформер МиллиНастоящее фото товара Кровать-трансформер Милли, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
14

Кровать-трансформер Милли

Кровать СофиНастоящее фото товара Кровать Софи, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
14

Кровать Софи

Ковролин SplitНастоящее фото товара Ковролин Split, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
7

Ковролин Split

Настоящее фото товара Стол Чатем с бортиком, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
8

Стол Чатем с бортиком, венге

Настоящее фото товара Стол Чатем с бортиком, вяз, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
15

Стол Чатем с бортиком, вяз

Настоящее фото товара Стол Чатем с бортиком, акация, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
14

Стол Чатем с бортиком, акация

Настоящее фото товара Стол Чатем с бортиком, клён, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
14

Стол Чатем с бортиком, клён

Настоящее фото товара Стол Чатем с тумбой и бортиком, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
14

Стол Чатем с тумбой и бортиком, венге

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Стол Чатем с тумбой и бортиком, вяз, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
9

Стол Чатем с тумбой и бортиком, вяз

Настоящее фото товара Стол Чатем с тумбой и бортиком, акация, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
11

Стол Чатем с тумбой и бортиком, акация

Настоящее фото товара Стол Чатем с тумбой и бортиком, клён, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
9

Стол Чатем с тумбой и бортиком, клён

Настоящее фото товара Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
5

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, венге

Настоящее фото товара Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, вяз, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
14

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, вяз

Настоящее фото товара Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, акация, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
6

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, акация

Настоящее фото товара Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, клён, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
13

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, клён

Багажница АрлингтонНастоящее фото товара Багажница Арлингтон, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
10

Багажница Арлингтон

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

С этим товаром покупают
Фуршетная юбка 02Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, произведённого компанией ChiedoCover
от990
9

Фуршетная юбка 02

Настоящее фото товара Зажим прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
85
Оптовая цена
9

Зажим прозрачный

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от750
5

Фуршетная юбка 01, голубая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
от750
12

Фуршетная юбка 01, шоколадная

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от660
15

Фуршетная юбка 02, фиолетовая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
от660
13

Фуршетная юбка 02, шоколадная

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от660
13

Фуршетная юбка 02, синяя