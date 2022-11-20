Характеристики товара
Описание
Диван возможно изготовить с раскладным механизмом. Подробности уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина1600 мм
- Глубина920 мм
- Материалдерево, металл
- Материал сиденьяткань
Диван возможно изготовить с раскладным механизмом. Подробности уточняйте у менеджера.
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