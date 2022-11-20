Диван Флори-Б velvet береза green

15 оценок

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Диван Флори-Б velvet береза green

4.8
17 990 ₽
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Диван Флори-Б velvet орех orange
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Диван Флори-Б velvet орех vinous

Характеристики товара

Описание

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры (ДхШхВ): 194х68,5х77
Вес: 30 кг
Количество упаковок: 1 шт
Объем: 1 м³
Посадочное место (ДхШ): 51х178
Высота посадочного места: 39 см
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гарантия: 12 мес
Максимальная нагрузка: 300 кг
Жесткость: Средняя
Чехлы: Несъемные
Комплект поставки: Диван в собранном виде
Страна производства: Россия
Материал обивки: Рогожка или велюр на выбор
Ящик для белья: не предусмотрено конструкцией
Количество мест: Трехместный
Механизм трансформации: Не трансформируется
Материал каркаса: Массив березы
Наполнение: высокоэластичный ППУ

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Основные характеристики

  • Ширина685 мм
  • Высота770 мм
  • Длина1940 мм
  • Вес30 кг
  • Максимальная нагрузка300 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяРогожка или велюр на выбор

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