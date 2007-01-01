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Настоящее фото товара Диван Туск, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Туск, желтый
80 оценок
79 990
Товар в корзине. Перейти
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Диван Туск, желтый

Артикул: CH-017-671
80 оценок
Основные характеристики
  • Длина2120 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота830 мм
  • Вес52.3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Диван Туск, зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван-кровать раскладной 3-местный Туск. Небольшой намек на стиль 60-х, но с современной отделкой.Стиль, строгость и комфорт - основные преимущества этого комфортного и практичного дивана с функцией наклона спинки (2 положения)и спального места. Обивка дивана придаст элегантности вашему салону.

• Обивка 100% полиэстер
• Каркас (сиденье, спинка и подлокотники) с несъемным чехлом, подушки со съемным чехлом
• Каркас из массива сосны и клееной фанеры
• На дуговых пружинах
• Ножки из массива сосны, высота 20 см
• Съемные подлокотники для удобства высоких людей

Размеры упаковки :
Габариты - Д193хВ24,5хД113 см


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2120 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота830 мм
  • Вес52.3 кг
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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