Характеристики товара
Описание
Диван-кровать раскладной 3-местный Туск. Небольшой намек на стиль 60-х, но с современной отделкой.Стиль, строгость и комфорт - основные преимущества этого комфортного и практичного дивана с функцией наклона спинки (2 положения)и спального места. Обивка дивана придаст элегантности вашему салону.
• Обивка 100% полиэстер
• Каркас (сиденье, спинка и подлокотники) с несъемным чехлом, подушки со съемным чехлом
• Каркас из массива сосны и клееной фанеры
• На дуговых пружинах
• Ножки из массива сосны, высота 20 см
• Съемные подлокотники для удобства высоких людей
Размеры упаковки :
Габариты - Д193хВ24,5хД113 см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2120 мм
- Глубина850 мм
- Высота830 мм
- Вес52.3 кг
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет