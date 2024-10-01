Товар в корзине. Перейти
Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 325 мм, зеленый - фото 1

Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 325 мм, зеленый

Артикул: CH-059-273
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см
Фотография товара Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см от компании ChiedoCover.
Следующий Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая
Фотография товара Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина530 мм
  • Ширина325 мм
  • Высота20 мм
  • Вес3.300 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветзеленый
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Крышка, стекло, силикон, 26 см, прозрачная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, стекло, силикон, 26 см, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Крышка, стекло, силикон, 26 см, прозрачная

6
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Флоренция», произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Флоренция»

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 6806
3 890 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная фарфор, белая

14
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от2 720

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен

11
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Шумовка сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 720

Шумовка сталь нержавеющая, металлический

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Аркада» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Аркада» сталь нержавеющая

11
В наличии 288 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 910

Доска разделочная, пластик, синий

14
В наличии 90 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пати» фарфор 300 мл, серый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пати» фарфор 300 мл, серый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Пати» фарфор 300 мл, серый, синий

7
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Крышка овал, стекло , произведённого компанией ChiedoCover
от1 470

Крышка овал, стекло

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 26 см, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 26 см, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от500

Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 26 см, прозрачный

5
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела доски разделочные

Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от4 780

Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево

15
В наличии
Фотография товара Доска разделочная Серфис, клен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная Серфис, клен, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990

Доска разделочная Серфис, клен

8
В наличии
Фотография товара Доска пластиковая, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска пластиковая, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150

Доска пластиковая, белая

5
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100

Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, белый

5
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100

Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, желтый

11
В наличии 24 шт.
Фотография товара Доска разделочная, бук, 250 мм, древесная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 250 мм, древесная, произведённого компанией ChiedoCover
от520

Доска разделочная, бук, 250 мм, древесная

15
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, бук, 210 мм, древесный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 210 мм, древесный, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Доска разделочная, бук, 210 мм, древесный

10
В наличии
Фотография товара Доска разделочная для хлеба, дерево, 325 мм, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, 325 мм, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 070

Доска разделочная для хлеба, дерево, 325 мм, коричневый

9
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 920

Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, белый

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 860

Доска разделочная, полиэтилен, зеленый

11
В наличии

Товар в корзине

Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 325 мм, зеленый
Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 325 мм, зеленый
от 9 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Крышка, стекло, силикон, 26 см, прозрачная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, стекло, силикон, 26 см, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Крышка, стекло, силикон, 26 см, прозрачная

6
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Флоренция», произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Флоренция»

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 6806
3 890 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная фарфор, белая

14
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от2 720

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен

11
В наличии 11 шт.