Настоящее фото товара Поднос «Проотель», прорезиненный круглый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Поднос «Проотель», прорезиненный круглый, коричневый
7 оценок
730
Поднос «Проотель», прорезиненный круглый, коричневый - фото 1

Поднос «Проотель», прорезиненный круглый, коричневый

Артикул: CH-058-152
7 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр355 мм
  • Вес0.390 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр355 мм
  • Вес0.390 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

