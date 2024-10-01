Товар в корзине. Перейти
Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, синий - фото 1

Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, синий

Артикул: CH-059-237
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см
Фотография товара Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см от компании ChiedoCover.
Следующий Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая
Фотография товара Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Высота18 мм
  • Диаметр500 мм
  • Вес3.000 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветсиний

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Рустик», произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Рустик»

8
В наличии 408 шт.
Настоящее фото товара Кадка для риса бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 940

Кадка для риса бамбук

14
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель», прут 1.6, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от830

Венчик «Проотель», прут 1.6, сталь нержавеющая

15
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Адажио», длина 205мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Адажио», длина 205мм, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Адажио», длина 205мм

8
В наличии
Фотография товара Воронка, сталь нержавеющая, 25 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Воронка, сталь нержавеющая, 25 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 470

Воронка, сталь нержавеющая, 25 см, металлическая

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 100

Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л, металлический

6
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Филет» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Филет» сталь нержавеющая

8
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Блюдце универсальное «Пунто Бьянка», произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Блюдце универсальное «Пунто Бьянка»

10
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное узкое «Кассиопея», произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Блюдо прямоугольное узкое «Кассиопея»

14
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Крафт Грин», произведённого компанией ChiedoCover
от2 0706
2 190 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Крафт Грин»

10
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела доски разделочные

Настоящее фото товара Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Доска разделочная «Фрэймс» рифлёная поверхность, светлое дерево

14
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, пластик, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 910

Доска разделочная, пластик, зеленая

8
В наличии 380 шт.
Настоящее фото товара Доска пластик, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от850

Доска пластик, белая

13
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 7905
11 250 ₽

Доска разделочная, пластик

6
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 325 мм, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Доска разделочная, полиэтилен, 325 мм, синий

10
В наличии 7 шт.
Фотография товара Доска разделочная, бук, 2 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 2 см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 420

Доска разделочная, бук, 2 см

10
В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790

Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, красный

6
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 750

Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, зеленый

15
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 860

Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, бордовый

12
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 26 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 26 см, черный

12
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, синий
Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, синий
от 2 920
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Рустик», произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Рустик»

8
В наличии 408 шт.
Настоящее фото товара Кадка для риса бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 940

Кадка для риса бамбук

14
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель», прут 1.6, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от830

Венчик «Проотель», прут 1.6, сталь нержавеющая

15
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Адажио», длина 205мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Адажио», длина 205мм, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Адажио», длина 205мм

8
В наличии